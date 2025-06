Hoje, estética é autoestima, não futilidade, diz diretor médico da Galderma

Tratamentos não invasivos são os preferidos (57,5%), seguidos por minimamente invasivos (18,5%).

Com 30 anos de atuação no Brasil, a Galderma acompanha de perto essas transformações e aposta em tecnologia para inovar o mercado. Em conversa com VivaBem, Saito explica as principais tendências, os cuidados com os procedimentos minimamente invasivos e o papel da estética na saúde e na autoestima, trazendo saúde integral.

VivaBem: O que está em alta hoje quando o assunto é estética?

Um estudo da Galderma, chamado relatório Next, mapeou seis grandes tendências de comportamento e consumo:

Mindful Aesthetics - Pacientes mais conscientes sobre o impacto ambiental e sobre os próprios objetivos estéticos. Preferem resultados sutis, com uma abordagem sustentável e natural.

Proactive Beauty - Pessoas que começam a cuidar da pele e da estrutura facial antes dos sinais do envelhecimento aparecerem. Há grande interesse por medicina regenerativa e prevenção.