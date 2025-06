Ozempic e Wegovy: efeitos incluem boca seca, mau hálito e danos aos dentes

Beber bastante água também permite que o corpo produza a saliva necessária para evitar a boca seca, idealmente a quantidade diária recomendada de seis a oito copos. Mascar chicletes sem açúcar também é uma opção sensata, pois ajuda a estimular a produção de saliva. A ingestão dessa saliva mantém o valioso fluido dentro do corpo. Os chicletes contendo eucalipto também podem ajudar a prevenir a halitose.

Há algumas evidências de que os probióticos podem ajudar a aliviar o mau hálito, pelo menos em curto prazo. Usar um suplemento probiótico ou consumir alimentos ricos em probióticos (como iogurte ou kefir) pode ser uma boa ideia.

Praticar uma boa higiene bucal básica, escovar os dentes, reduzir alimentos ácidos e bebidas açucaradas e usar enxaguante bucal também ajudam a proteger os dentes.

As mulheres têm duas vezes mais probabilidade de apresentar efeitos colaterais ao tomar agonistas do receptor de GLP-1, inclusive sintomas gastrointestinais, como vômitos. Isso pode ser devido aos hormônios sexuais estrogênio e progesterona, que podem alterar a sensibilidade do intestino. Para evitar vômitos, tente fazer refeições menores, pois o estômago fica cheio por mais tempo enquanto estiver tomando semaglutida.

Se estiver se sentindo enjoado, não escove os dentes imediatamente, pois isso espalhará o ácido do estômago sobre a superfície dos dentes e aumentará o risco de danos. Em vez disso, enxágue a boca com água ou enxaguante bucal para reduzir a força do ácido e espere pelo menos 30 minutos antes de escovar os dentes.

Não está claro quanto tempo esses efeitos colaterais duram, eles provavelmente desaparecerão quando o medicamento for interrompido, mas qualquer dano aos dentes é permanente. Os efeitos colaterais gastrointestinais podem durar algumas semanas, mas geralmente desaparecem por conta própria, a menos que uma dose maior seja tomada.