Dormir mal pode aumentar sentimentos de ciúme e insegurança, aponta estudo

No entanto, o inverso também pode ser verdadeiro: quem dorme mal apresenta mais sentimentos diários de ciúme —mas este efeito só acontece para aqueles que já tinham o apego ansioso em primeiro lugar. Ou seja, entre apegados ansiosos, aqueles que dormem mal são ainda mais ciumentos.

O interessante é que a má qualidade do sono não estava uniformemente relacionada a todos os resultados socioemocionais negativos. Isso sugere que o estilo de apego [de uma pessoa] possa moldar quais emoções são mais afetadas pela qualidade do sono. Giovanni Alvarado, autor principal da pesquisa e doutorando da Universidade Estadual de Montana, em comunicado

Estudo analisou questionários de 68 adultos jovens a respeito da qualidade do seu sono e seus relacionamentos. Eles também realizavam relatórios diários a respeito de suas experiências e emoções sociais, além de informarem comportamentos das últimas duas semanas.

Pessoas com apego ansioso e que sofrem com insegurança em relacionamentos podem se tornar vulneráveis ao ciúmes e inveja quando estão dormindo pouco. Segundo Alvarado, esta análise ajuda a entender por que algumas pessoas podem ter mais dificuldade navegando situações sociais quando estão cansadas.

Médicos podem se beneficiar de análise do estilo de relacionamento do paciente antes de recomendar tratamentos para distúrbios do sono, crê o pesquisador. A AASM (Academia Americana de Medicina do Sono) recomenda que adultos durmam sete ou mais horas por noite de maneira regular para os melhores resultados de saúde.

Sono saudável não é medido apenas em número de horas por noite, contudo. Médicos levam em consideração a qualidade deste sono, refletida nos horários de ir para a cama, regularidade do ciclo e ausência de distúrbios ou transtornos do sono durante a noite, aponta a AASM.