Teste da xícara de chá: início de Alzheimer pode se revelar na cozinha

Imagine pedir a alguém que você ama para preparar uma simples xícara de chá. A tarefa parece banal: colocar água para ferver, encontrar o sachê, escolher a xícara favorita, despejar o líquido e servir. Mas e se, nesse processo, essa pessoa esquecer onde está a chaleira? Ou parar no meio da tarefa sem saber mais o que estava fazendo? Ou ainda não se lembrar de onde ficam as xícaras que sempre usou?

Esse é o princípio do chamado teste da xícara de chá, um método informal, mas revelador, citado por uma enfermeira do The Good Care Group, no Reino Unido. Ele não substitui um diagnóstico médico, claro, mas pode servir como um primeiro alarme discreto de que o cérebro está começando a falhar em decorrência de um processo neurológico: o Alzheimer.

Quando esquecer não é mais comum

Na fase inicial, o Alzheimer pode ser discreto. Muita gente associa a doença apenas à perda de memória, mas os primeiros sinais vão muito além de esquecer nomes ou onde colocou as chaves. Eles surgem em pequenas rupturas da rotina, em falhas de raciocínio, de linguagem, de percepção do tempo, de reconhecimento do próprio território e até na dificuldade de concluir tarefas que antes eram comuns — como fazer chá.