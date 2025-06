Para maiores de 50 anos: como manter uma vida sexual ativa e saudável

1. Mantenha a saúde física e mental: o corpo e a energia mudam, o que não precisa mudar é o desejo sexual. Nesse sentido, o exercício físico é de extrema importância, pois contribui para manter a forma e melhorar a elasticidade do corpo. Além disso, promove bem-estar porque aumenta a liberação do neurotransmissor chamado serotonina, que é antidepressivo.

2. Invista no sexo preliminar: sim, as preliminares são ainda mais importantes nesse momento da vida. Todo o corpo é sensível e pode ser estimulado ao toque, especialmente seios e genitália. O clitóris é o órgão responsável pelo prazer sexual maior e pelo orgasmo. Cerca de 80% a 85% das mulheres só atingem o clímax com o estímulo do clitóris. Portanto, as preliminares são essenciais para acender a chama. Use a criatividade.

3. Tente algo diferente: após anos de relacionamento é comum que muitos casais acabem caindo na rotina e, consequentemente, o desejo sexual diminua. Por isso vale tentar um estimulante diferente. Os vibradores e brinquedos eróticos são ótimas opções e podem ser usados individualmente ou com parceiros. Mas fique atento: comprar muitos objetos de uma única vez pode gerar ansiedade e receio. A dica é começar aos poucos.

Imagem: JuliaMikhaylova/Getty Images/iStockphoto

4. Diálogo: essa é a chave para qualquer relacionamento duradouro. Além disso, nessa idade, o casal já adquiriu maturidade suficiente para vencer os tabus e as limitações. Por isso, fale abertamente sobre tudo: o que gosta, os desejos, o que não gosta. E lembre-se: ninguém precisa apenas agradar o parceiro, sexo tem que ser bom para os dois.

5. Toque: permita-se tocar o outro, não apenas quando estiverem num encontro sexual, mas sempre. Pequenos gestos e contatos físicos, além de expressar afeto/carinho, podem também despertar o desejo.