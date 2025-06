Número de casos de síndrome respiratória é o maior dos últimos 2 anos

Apenas em alguns estados —Acre, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo e no Distrito Federal— o estudo começa a verificar um sinal de interrupção do crescimento ou início de diminuição de casos.

No entanto, a incidência de hospitalizações por SRAG nessas regiões continua muito elevada. A análise é referente à semana epidemiológica 23, entre 1º e 7 de junho.

Impacto nos idosos

Tatiana Portella, pesquisadora do InfoGripe, avalia que a influenza A tem causado o maior número de casos de SRAG no país, afetando todas as faixas etárias, mas com maior impacto nos idosos.

Além disso, o VSR tem contribuído para a alta de casos de SRAG, sendo a principal causa de hospitalização de crianças.

"Por isso, a gente reforça a importância da vacinação contra a gripe. Essa é a principal forma de prevenir casos graves e óbitos. Com uma boa cobertura vacinal, conseguimos diminuir esse número de hospitalizações no país", enfatiza a pesquisadora.