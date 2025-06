Não para de comer? Saiba por que parece que temos mais fome no inverno

É um mecanismo do corpo para se proteger e garantir a sobrevivência. De acordo especialistas, o que existe é uma zona termoneutra, faixa de temperatura ambiente, chamada de homotermia (temperatura normal), que mantém a temperatura do corpo estável. Quando as pessoas são expostas acima ou abaixo desta zona termoneutra —em torno de 36,5ºC—, o corpo se adapta para manter a homotermia.

Se a temperatura ambiente for menor do que a zona, o indivíduo começa a aumentar o gasto calórico para aquecer o corpo. É por esse motivo que no frio a sensação de fome é maior.

É fome mesmo ou vontade de suprir tristeza com comida?

Se no inverno sentimos necessidade de ingerir mais calorias por causa do gasto de energia, existe ainda outra questão a ser considerada: o que é fome física e o que é fome emocional. A palavra fome, do latim faminem, é o nome dado à sensação fisiológica pela qual o corpo percebe que necessita de alimento para manter as atividades necessárias à vida.

Já a fome emocional é psicológica, surge em momentos variados, está relacionada a algum acontecimento como estresse ou tédio e geralmente requer um alimento específico, na maioria das vezes aqueles ricos em açúcares ou gorduras, já que são mais saborosos.

Não precisa optar por guloseimas o tempo todo

Comer é uma necessidade humana durante todas as estações do ano, mas é no inverno que a fome e a vontade caminham mais juntas, por isso é preciso atenção para não passar do ponto. A escolha e a seleção dos alimentos devem ser sempre cuidadosas. E, apesar de não existir uma regra para alimentos preferenciais no frio ou no calor, o que devemos fazer sempre é manter a qualidade da alimentação, consumindo verduras, legumes e fibras.