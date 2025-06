Malha sem check-up? 6 exames médicos para fazer antes de começar a treinar

Imagem: Getty Images

Exames para começar a treinar

Glicemia em jejum: mede quanto açúcar está circulando no sangue. Se der alto (hiperglicemia) ou baixo (hipoglicemia), pode ser sinal de diabetes ou de risco para a doença. Como o treino mexe com o metabolismo, saber como está o açúcar no sangue evita sustos durante o exercício.

Colesterol total e frações: o foco são as gorduras que circulam no sangue: colesterol (bom e ruim) e triglicérides. Níveis descontrolados podem entupir artérias e abrir caminho para picos de pressão alta e problemas cardíacos sérios, como infarto e insuficiência cardíaca, ainda mais se o treino for intenso.

T3, T4 livre e TSH: essa trinca monitora a tireoide, a glândula que dita o ritmo do metabolismo. Se os hormônios estiverem em baixa (hipotireoidismo), o treino pode ser mais difícil, com cansaço e dores musculares e articulares. Se estiverem altos (hipertireoidismo), há risco de arritmia cardíaca, aumento de temperatura corporal e destruição muscular com lesão renal —intensificado com o exercício.