'Suava frio de dor, era infarto aos 20 anos': o que explica casos em jovens

Giraldez explica que até mesmo o sexo do paciente pode influenciar nos riscos de sofrer de infarto. "A mulher na fase fértil é protegida porque os hormônios são altamente protetores. Então, para uma mulher jovem apresentar infarto, tem de ter uma série de fatores de risco: fumar, ter colesterol alto, diabetes e ou ser hipertensa."

No entanto, após o fim da menopausa, as mulheres passam a ter uma chance até superior à do homem. "Por outro lado, homens, por terem uma vida menos regrada que as mulheres, apresentam predisposição de ainda na juventude terem um infarto", afirma Giraldez.

Mulheres e idosos podem ter sintomas diferentes dos clássicos, explica Paulo Caramori, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Nesses grupos, os sintomas podem ser enjoo, falta de ar e cansaço inexplicável.

Apesar de o principal sintoma do infarto ser a dor no peito contínua, que pode se originar numa região que vai desde a boca do estômago até o queixo, em pessoas idosas e mulheres frequentemente esses sintomas nem sempre se apresentam.

Paulo Caramori, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Idade faz riscos aumentarem

Outro fator que aumenta os riscos de uma pessoa ter infarto é a idade. Dados do Ministério da Saúde mostram que de cada dez atendimentos a pessoas com infarto no Brasil, nove são de pacientes com mais de 50 anos. O total de atendimentos aumentou nos últimos anos.