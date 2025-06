De corpo e mente: você está pronto para correr uma maratona?

Frases de efeito em redes sociais dizem que para completar uma maratona é preciso correr 30 km com as pernas, 10 km com a mente e 2 km e 195 metros com o coração. Educadores físicos afirmam que são necessários cerca de cinco meses de treinos, com quatro sessões de corrida por semana. E estatísticas de organizadores esportivos garantem que só 1% da população mundial já correu essa distância.

Mas se você perguntar a um maratonista, provavelmente vai ouvir que é imprescindível fortalecer a cabeça, melhorar a resiliência e encarar diálogos internos desafiadores. Se você está prestes a encarar o desafio pela primeira vez, aqui vão os conselhos, estratégias e dicas de treinadores e psicólogos do esporte.

Por que você corre?

Antes de começar seu ciclo, ouça a psicóloga do esporte Anna Renaux: "Cuidado com as comparações nas redes sociais; sua jornada é única e pode ser bem diferente do que vemos online".