Como se fosse a primeira vez: por que algumas sensações são únicas?

Novidade ativa áreas do sistema de recompensa

Cada vez que vivemos algo pela primeira vez — como um beijo, um novo sabor ou uma viagem —, o cérebro entra em modo de alerta e encantamento. "Ele registra tudo: sons, cheiros, imagens, sensações e emoções", diz Campos. Isso acontece porque a novidade ativa áreas importantes do sistema de recompensa, liberando substâncias como dopamina e noradrenalina, que nos deixam mais atentos e emocionalmente envolvidos.

Essa experiência também é moldada por circuitos afetivos construídos desde a infância. "O amor é uma repetição de um encontro muito primário que você teve no seu desenvolvimento, que envolve neuroplasticidade também", afirma Mariana Muniz, médica pela FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto), psiquiatra pelo IAMSPE (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo) e pós-graduanda em neurociências pelo Instituto do Cérebro da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte).

A gente nunca para de procurar um amor de alguma forma. O amor é uma repetição de um encontro muito primário que você teve no seu desenvolvimento, que envolve a neuroplasticidade. Mariana Muniz, psiquiatra

Algumas sensações só conseguimos viver uma única vez Imagem: Pixabay

O músculo do cérebro que moldou nossa evolução

Para Campos, a neuroplasticidade pode ser comparada a um tipo de musculação cerebral. "Como um músculo, o cérebro precisa de desafio, uma nova carga e aprendizado contínuo para manter sua flexibilidade", afirma. Isso significa que, quanto mais usamos o cérebro de forma ativa e criativa, mais ele se fortalece e se adapta.