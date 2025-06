Canetas emagrecem menos 'na vida real' do que em laboratório, diz estudo

Culpa não seria (só) das canetas indicadas para tratar diabetes tipo 2 e obesidade. O estudo indicou que a diferença entre o resultado obtido em laboratório e a perda de peso obtida na realidade está relacionada ao uso inadequado dos medicamentos. Pacientes, muitas vezes, param o tratamento no meio do caminho ou usam doses menores do que a recomendada para a manutenção dos cuidados.

Estudiosos analisaram 7.881 pacientes com IMC (índice de massa corpórea) acima de 39 —o que os colocaria, clinicamente, na categoria de obesidade severa. Dentre eles, 1.320 participantes eram considerados "pré-diabéticos" no início do estudo, com níveis de açúcar no sangue entre 5,7% e 6,4% acima do normal, ou seja, com maior risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Todos os pacientes estudados até dezembro de 2024 começaram a se tratar com canetas de semaglutida ou tirzepatida entre 2021 e 2023. Mais de 20% dos pacientes pararam de usar as canetas até três meses após o início do tratamento e 32% interromperam o tratamento no período entre três meses e um ano.

Mais de 80% dos pacientes também tomavam doses menores de manutenção da medicação —até 1 mg de semaglutida ou até 7,5 mg de tirzepatida, indicadas pelos seus médicos. A dose de manutenção deve ser recomendada com base no que é necessário para manter o efeito terapêutico, ou seja, mesmo que o intuito não seja mais a perda de peso, pode ser necessário continuar as injeções para controlar o açúcar no sangue e evitar o ganho de peso. A esperança dos pesquisadores é que este resultado possa ajudar a esclarecer aos médicos como lidar com as canetas.

Um ano após o início do tratamento, a perda de peso média de quem usou as canetas por até três meses era de 3,6%. Já entre aqueles que pararam o tratamento entre três meses e um ano, a redução média de peso era de 6,8%.

Comparativamente, os pacientes que não pararam seus tratamentos perderam, em média, 11,9% do seu peso. Já aqueles que foram mantidos em doses mais altas de manutenção reduziram cerca de 13,7% de seu peso com a semaglutida e 18% com a tirzepatida. Os pacientes com maiores chances de alcançarem perdas de peso de 10% ou mais após um ano de tratamento foram: