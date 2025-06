Bebida exótica fornece mais vitamina C que laranja e produz colágeno

Uma tendência recente e um tanto inusitada é o smoothie de camu-camu. Essa fruta é considerada um "superalimento", graças ao seu elevado aporte de nutrientes, especialmente vitamina C.

O smoothie de camu-camu é uma bebida refrescante e hidratante, já que 94% da fruta é de água e ela é rica em minerais como cálcio, fósforo e potássio, além de polifenóis. Destaca-se ainda pela alta concentração de vitamina C, que é maior que a da laranja, segundo a TBCA (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos: em 100 gramas de polpa de camu-camu há 1790 mg de vitamina C, enquanto a mesma quantidade de laranja tem 47,3 mg do micronutriente.

Além de ser hidratante, o smoothie de camu-camu fortalece o sistema imunológico, é baixo em calorias, protege o coração, reduz o estresse oxidativo e as inflamações e combate o envelhecimento precoce. Isso se deve, em grande parte, à promoção da produção de colágeno, uma proteína essencial para a saúde da pele, músculos e ossos.