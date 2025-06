Por que sentimos mais vontade de fazer xixi quando está frio?

É muito difícil dizer exatamente quanto de xixi é normal fazer ao longo do dia, porque isso varia de acordo com o quanto de líquido você bebeu, quanto transpirou e até qual remédio está usando. Mas, até sete vezes ao longo do dia e uma vez à noite, é bem ok.

No frio, no entanto, isso pode mudar bastante, exatamente porque altera o quanto você transpirou. É normal fazer mais xixi no inverno e isso costuma acontecer com todas as pessoas.

É a chamada diurese induzida pelo frio.