Por que jovens, magros e até atletas podem ter diabetes e colesterol alto?

Os fatores para essas doenças se instalarem mesmo em perfis considerados saudáveis vão além de uma alimentação ruim, rica em ultraprocessados, ou sedentarismo. Sono de má qualidade, estresse e até a genética podem desencadear essas doenças.

Vale lembrar que, diferente do diabetes tipo 2, o tipo 1 é uma doença autoimune, não considerada hereditária e sua causa não tem relação com o peso ou estilo de vida. Seu pico de incidência ocorre em crianças, adolescentes e adultos jovens.

Imagem: Getty Images

Fatores silenciosos

Embora muitos acreditem que a alimentação seja a grande vilã do colesterol alto, segundo Durval, ela corresponde apenas a cerca de 20% a 25% dos casos da doença. Para muitas pessoas, os genes são o fator determinante. "A genética pode exercer influência significativa, especialmente em casos de colesterol alto, com dieta aparentemente equilibrada", explica o nutrólogo. Ele afirma que variações em genes como o ABCG8 estão associadas à absorção de colesterol e risco de diabetes, mesmo com intervenções no estilo de vida.