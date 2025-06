Para além da estética: ácido hialurônico ajuda no tratamento de artrose?

Para corrigir as consequências desse desgaste nas articulações, a depender do caso, o ácido hialurônico age para melhorar a qualidade do líquido sinovial, incrementar a lubrificação e reduzir a dor.

"O ácido hialurônico funciona como um suplemento nutricional da cartilagem", diz o ortopedista e médico do esporte André Pedrinelli. Segundo ele, a substância não recupera lesões anteriores, mas pode ter efeitos futuros, teoricamente. "Teoricamente" porque a aplicação de ácido hialurônico não é uma simples reposição. Precisa de indicação específica, dentro de um contexto que inclui outros tratamentos. Além disso, não há consenso na literatura científica mundial sobre os efeitos do produto para tratamento das articulações.

Imagem: iStock

No Brasil, existem consensos do uso do ácido para tratar artrose de quadril e de joelhos, de leve a moderado. Nesses casos, o ácido hialurônico:

Não deve ser utilizado como tratamento isolado, mas em conjunto com outras medidas farmacológicas e de reabilitação;

Tem efeito analgésico, anti-inflamatório e condroprotetor (proteção da cartilagem);