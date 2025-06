Morte encefálica: como o médico tem certeza de que quadro é irreversível?

Exame complementar que comprove ausência de atividade encefálica. Eles devem sinalizar a ausência de perfusão sanguínea, atividade metabólica ou atividade elétrica encefálica. A escolha do exame complementar leva em conta a situação clínica do paciente e disponibilidade. Eles podem ser angiografia cerebral, eletroencefalograma, doppler transcraniano ou cintilografia.

Quem é o médico que constata?

Médicos com especialidade neuro ou intensiva. Ainda segundo o CFM, são considerados capacitados os médicos com no mínimo um ano de experiência no atendimento de pacientes em coma e que tenham acompanhado ou realizado pelo menos dez determinações de morte encefálica ou curso de capacitação. Um dos médicos deve ser especialista em medicina intensiva, medicina intensiva pediátrica, neurologia, neurologia pediátrica, neurocirurgia ou medicina de emergência.

Suspensão é comum?

Não. Segundo a neurologista Gisele Sampaio, suspensões são incomuns, mas acontecem. "Em termos clínicos, isso significa que o cérebro ainda mantém alguma atividade, ainda que mínima, e, portanto, o diagnóstico de morte encefálica não pode ser confirmado."

Quais movimentos suspendem o protocolo? "Os sinais que o corpo apresenta são reflexos: reagir, tossir, respirar, aparecer o reflexo da córnea, o reflexo de tosse mexendo o tubo, retirar um braço quando se faz um estímulo de dor", complementa a neurologista Maramelia Miranda.