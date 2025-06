Ferrugem diz que tinha idade biológica de 78 anos; o que isso significa?

Ferrugem tem razão: é possível ter um organismo "mais velho", na prática. A idade cronológica é o tempo decorrido desde o momento do nosso nascimento, geralmente contada em anos de vida, como já explicou a colunista de VivaBem, Sophie Deram. Naturalmente, à medida que envelhecemos cronologicamente, o risco de desenvolver doenças crônicas (doenças do coração, diabetes, hipertensão, câncer e etc.) aumenta.

Já a idade biológica é uma avaliação numérica quanto ao nível de danos e de perdas das funções que as células, tecidos e órgãos do corpo acumularam —e que podem contribuir para a manifestação de doenças. Ela é um indicador para prever o risco do organismo desenvolver problemas de saúde. Esse envelhecimento biológico também pode ser chamado de epigenético. A epigenética é a ciência que estuda o modo como o nosso material genético é regulado e muda sua expressão, sem o envolvimento de alterações no DNA.

Ferrugem antes e depois de perder peso Imagem: Reprodução/Instagram

Existem diversas maneiras de calcular a idade biológica de um paciente. Por três décadas, pesquisadores têm explorado diferentes métricas para desvendar com exatidão a idade biológica de um indivíduo. Elementos como a capacidade física, perfis lipídicos (índices de distribuição de gordura pelo corpo) e danos ao DNA têm sido considerados biomarcadores potenciais. No entanto, ainda não se estabeleceu um método definitivo para medir o envelhecimento saudável.

Um dos mecanismos mais estudados é através da metilação do DNA, ou seja, da adição e remoção de grupos metil (uma molécula de carbono ligada a três moléculas de hidrogênio) ao DNA. Para fazer este tipo de estudo, cientistas colhem amostras de saliva. Grau de metilação do DNA já demonstrou que, quem é mais velho do que a própria idade, tem risco aumentado para câncer de mama.

Muitos pontos de metilação do nosso DNA respondem de maneira imediata a estímulos ambientais, o que mostra que o relógio biológico é modificável e hábitos influenciam o surgimento de doenças. O processo de envelhecimento é influenciado por múltiplos fatores. A taxa em que envelhecemos pode ser acelerada por eventos significativos em nossas vidas, como exposição a estresse ou doenças prolongadas (crônicas), que podem impulsionar o avanço da nossa idade biológica.