Calça muito apertada e colada ao corpo pode causar celulite?

Como minimizar o problema?

Em primeiro lugar, é importante saber que não há cura para as celulites. Mas é possível suavizar as marcas e mantê-las sob controle. O primeiro passo do tratamento é incluir uma quantidade generosa de fibras e proteínas no cardápio, assim como reduzir a ingestão de sal, açúcar e gorduras. Caprichar na hidratação é outra dica valiosa.

Uma forma eficaz de combater gordura localizada e flacidez da pele, que andam de mãos dadas com a celulite, é praticar exercícios físicos regularmente —e não fique só nos aeróbicos, invista na musculação. Procedimentos simples como massagem modeladora (que tem por objetivo quebrar placas de gordura) e drenagem linfática (que melhora a circulação local e elimina os líquidos acumulados) são ótimos aliados para melhorar o aspecto da pele e prevenir futuros "furinhos".

Quando essas medidas não resolvem, a alternativa é buscar tratamentos como:

Radiofrequência: estimula a produção de colágeno;

Criolipólise: congela as células de gordura e faz com que elas se rompam e sejam eliminadas pelo organismo;