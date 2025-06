Skincare no TikTok: trend pode ser ameaça para a pele dos adolescentes?

Rituais de skincare, antes restritos a adultos e pessoas com problemas ou preocupações dermatológicas, agora dominam a rotina de adolescentes nas redes sociais. No TikTok, vídeos com espumas, máscaras faciais e séruns cintilantes acumulam milhões de visualizações. O problema é que muitos desses produtos são pensados para peles maduras, e não para rostos que mal passaram da infância.

"O autocuidado é importante, mas o foco desse cuidado tem sido equivocado", alerta a dermatologista Simone Neri. Segundo ela, crianças e adolescentes não deveriam se preocupar com rugas, mas sim aprender sobre saúde da pele.

Pele nova é quase perfeita

É fácil esquecer, mas a pele jovem é praticamente um "modelo de fábrica" com configurações ideais: firme, hidratada, protegida. "A taxa de renovação celular é mais rápida, o colágeno e a elastina são abundantes, e a hidratação natural funciona melhor do que qualquer cosmético", explica o pediatra Hugo Ribeiro.