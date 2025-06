É estresse? 11 sinais que o corpo dá quando a tensão está exagerada

Alergia A pele, maior órgão do corpo, pode reagir ao estresse com descamação, vermelhidão, ressecamento e acne. Isso acontece por causa do aumento de hormônios como cortisol e adrenalina. Um estudo da Universidade Livre de Berlim (Alemanha) mostrou que o excesso de cortisol associado aos picos de estresse estimula as glândulas sebáceas, agravando problemas cutâneos.

Queda de cabelo O estresse causa alterações hormonais que dificultam a absorção de nutrientes na região, enfraquecendo o cabelo, e contrai as artérias, reduzindo a irrigação do couro cabeludo e levando à queda dos fios. Para piorar, some a isso o fato de que, em momentos de tensão, as pessoas tendem a mexer mais nos cabelos.

Gastrite A produção e a acidez do suco gástrico aumentam com o estresse, causando queimação, distensão abdominal e náuseas. A mucosa do estômago também é prejudicada, gerando um processo inflamatório.

Diminuição da libido O estresse interfere no sistema nervoso autônomo e no sistema simpático. Isso dificulta a preparação do corpo para o sexo e causa queda da libido e desconforto. Nos homens, pode comprometer a ereção e, nas mulheres, reduzir a lubrificação.

Baixa imunidade O estresse aumenta os níveis de cortisol, enfraquecendo o sistema imunológico —nossa defesa contra vírus e bactérias. Com essa proteção comprometida, o corpo fica mais vulnerável a infecções como gripes e resfriados.

Alteração no apetite O aumento e a diminuição significativa do apetite podem estar relacionados ao estresse. Em geral, os hormônios diminuem a salivação, dificultando o paladar. Por isso, em situações estressoras, as pessoas tendem a buscar alimentos mais gordurosos. O estresse crônico interrompe o sono e interfere nos níveis de açúcar no sangue.