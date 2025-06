O que comer e evitar para reduzir a gordura no fígado

A esteatose geralmente é consequência de alimentação desequilibrada, sedentarismo e excesso de peso. Mas há também culpados menos óbvios, como o uso de certos medicamentos (como corticoides) e até predisposição genética.

Sem o devido cuidado, essa gordura acumulada pode inflamar o fígado — uma fase chamada esteatoepatite —, levando à morte de células e formação de cicatrizes internas (fibrose). Com o tempo, o quadro pode evoluir para cirrose e até câncer de fígado. Em casos graves, o único caminho pode ser um transplante.

A boa notícia é que a estrada para a recuperação começa com atitudes simples: alimentação saudável, exercícios físicos regulares e controle do peso. Atividades aeróbicas — como caminhada, corrida ou bicicleta — por pelo menos 30 minutos, cinco vezes por semana, aliadas a treinos de força duas vezes na semana, ajudam na queima de gordura e no equilíbrio do metabolismo.

A seguir, veja a alimentação adequada para desintoxicar e melhorar a saúde de seu fígado.

Priorize