Magro demais ou com sobrepeso: o que é mais perigoso para o idoso?

Por que o idoso perde peso?

Não é só falta de comida: o corpo do idoso muda por dentro e por fora. Há uma queda na grelina, o hormônio da fome, e um aumento dos hormônios da saciedade, ou seja, eles sentem menos vontade de comer. Medicamentos, doenças crônicas, problemas nos dentes, redução do olfato e mudanças no intestino agravam a situação.

Além disso, o próprio envelhecimento reduz a massa muscular, o que diminui o gasto energético do corpo e, em resposta, reduz ainda mais o apetite. Isso vira um ciclo vicioso: come-se menos, absorve-se menos, perde-se músculo, sente-se menos fome.

Fatores sociais também pesam no prato. Isolamento, depressão, baixa renda e dificuldades práticas fazem muitos idosos trocarem refeições completas por bolacha com chá ou pão com leite, opções baratas, rápidas — e pobres em nutrientes.

E o excesso de gordura?

A obesidade também preocupa, principalmente quando combinada com fraqueza muscular. Pesquisas já identificaram uma associação entre gordura abdominal somada à baixa força muscular e perda acelerada da velocidade da caminhada. Isso quer dizer que, com o tempo, o idoso pode não conseguir mais atravessar a rua antes de o semáforo fechar.