Foi tratar ansiedade e depressão e saiu de 'ressaca'? Entenda por quê

O que fazer quando a ressaca bate

No ritmo acelerado do dia a dia, pode ser difícil emendar a terapia com um momento de descanso. Mas se for possível criar esse respiro — com uma caminhada, um papo leve, música, filme ou até um tempo de silêncio —, ajuda muito a aliviar esse cansaço.

Se não der para desacelerar, leve a sessão na bagagem emocional. Aceite esse desconforto como parte de um processo maior. No fim das contas, ele tende a gerar crescimento.

E não se esqueça: nem toda sessão é pesada. Muitas vezes, a terapia também oferece momentos de alívio, compreensão e até euforia. "Há sessões em que o paciente sai radiante com as descobertas feitas, portanto, todos os momentos são necessários para o amadurecimento", completa Soutello.

Atenção ao que vem depois

Para aliviar esse esgotamento, algumas pessoas buscam compensações, como comer em excesso ou gastar demais. O paciente precisa lembrar que está em tratamento e a dor habitual faz parte do processo. Por isso, aceitá-la pode ser suficiente para seguir em frente.