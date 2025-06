Doença ultrarrara e progressiva: criança precisa de remédio de R$ 18 mi

A mãe destaca o sofrimento de ver as regressões que a doença provocou na filha.

O mais difícil é vê-la perder tudo o que já adquiriu. Ela era uma criança como qualquer outra, e, de repente, não consegue mais andar, correr, subir e descer escada sozinha, se comunicar. Sem dúvida é a parte que mais me dói, vê-la perdendo coisas tão básicas. A gente sabe que está só começando as perdas, por isso que precisamos logo desse tratamento para pausar a doença.

Psicóloga observou mudanças na escola

A psicóloga Rosana Marques, que atua na escola onde Julinha estudava, identificou, junto com o corpo pedagógico, alguns comportamentos que chamaram atenção. Os pais da criança foram acionados e relataram o que estava ocorrendo no dia a dia da criança.

"Julinha não iniciava conversas, não fazia pedidos, nem mesmo para necessidades básicas, como ir ao banheiro. Quando alguém falava com ela, geralmente só balançava a cabeça ou respondia com sim, ou não, de forma muito tímida. Era comum que ficasse isolada, sem interagir com os colegas. Nas atividades escolares, ela precisava de bastante ajuda, com explicações visuais, apoio direto de um adulto, e mesmo assim apresentava dificuldade em manter o foco e completar as tarefas. No brincar, Julinha se envolvia em uma única atividade por muito tempo, como brincar com massinha, e só mudava se alguém a convidasse", disse Rosana, que também pontuou alterações na interação social e coordenação motora da criança no ambiente escolar.