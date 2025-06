'Até brócolis parecia vilão', relembra Mariana Goldfarb sobre anorexia

A modelo e nutricionista Mariana Goldfarb tinha apenas 4,5% de gordura no corpo, mas o que via ao se olhar no espelho não era magreza. "Eu achava que tinha que estar cada vez mais magra, nunca era o suficiente", relembra ela, no sétimo episódio da nova temporada do "Conexão VivaBem", apresentado por Flávia Alessandra no Canal UOL.

No início de sua carreira, Mariana foi diagnosticada com anorexia, um distúrbio alimentar em que as pessoas têm uma imagem distorcida de si mesmas e podem se sentir gordas, mesmo se estiverem perigosamente abaixo do peso.

A modelo contou que recebia elogios na rua e nas redes sociais, mas nos bastidores estava "profundamente doente".