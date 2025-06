Juntos ou cada um na sua? O que a ciência diz sobre pet dormir na cama

Pode confessar: se você tem pet, ao menos uma vez na vida já dividiu as cobertas com ele, não é? A boa notícia é que a ciência não vê grandes problemas nisso — desde que alguns cuidados sejam tomados.

Estudos mostram que conviver com cães e gatos pode ser muito vantajoso para a saúde. Eles ajudam a reduzir o estresse, combatem a depressão e até fortalecem o sistema imunológico. O simples fato de acariciar um animal de estimação já libera ocitocina, o chamado "hormônio do amor", responsável por promover sensação de bem-estar. Dormir com eles pode reforçar ainda mais essa conexão emocional.

Agora, se a presença do seu pet na cama virou condição essencial para você conseguir dormir, esse ponto pede atenção. Algumas pessoas desenvolvem uma dependência emocional tão intensa com seus animais que só pegam no sono quando estão ao lado deles. Isso pode indicar sentimentos como solidão, ansiedade ou culpa por passar o dia longe de casa.