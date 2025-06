Jovem morre em meia maratona: correr longas distâncias pode ser perigoso?

Perigoso mesmo é o sedentarismo. A inatividade física está entre as dez principais causas de morte e incapacidade, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). De modo geral, correr reduz a mortalidade por todas as causas e os fatores de risco cardiovasculares, mesmo que se corra pouco e devagar.

Em tese, qualquer pessoa pode correr uma maratona. Mas, claro, há pontos a considerar. Se vai começar do zero, é essencial construir uma boa base em distâncias menores (5 km e 10 km) para evoluir aos poucos para as maiores (15 km, por exemplo) até chegar à meia maratona e, por fim, aos 42 km. A constância vale mais do que a intensidade. Para quem já está habituado à prática, propõe-se ciclos de treinamento de quatro a seis meses. Se a pessoa não se adapta e decide correr longas distâncias, o corpo não vai aguentar o estresse inesperado.

Quais cuidados ter

Faça check-up médico. No livro "Correr: o Exercício, a Cidade e o Desafio da Maratona", o médico Drauzio Varella explica que as mortes cardíacas súbitas estão geralmente ligadas a problemas prévios ainda não diagnosticados, como anomalias congênitas ou alterações anatômicas que interferem no fluxo sanguíneo. "Mesmo quando não causam sintomas na vida diária, tais anormalidades podem provocar infartos, caso o coração seja submetido a esforços intensos", escreve.

Procure orientação profissional. Treinadores e assessorias esportivas são importantes para montar um plano de treino adequado, que vai ajudar a evitar lesões e acelerar sua evolução.

Faça fortalecimento. Adaptar músculos, tendões e ligamentos torna a atividade eficiente; do contrário, os riscos incluem tendinite, fratura por estresse e falta de cálcio. Além disso, os músculos guardam parte da energia que o corpo precisa para as atividades diárias. Quem corre geralmente abastece esse estoque na forma de glicogênio consumindo carboidratos antes ou durante o treino e a prova.