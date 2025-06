Lore Improta é criticada por desfralde da filha aos 3 anos; há idade certa?

No entanto, estes números não são absolutos, e o desfralde pode acontecer antes ou depois sem necessariamente indicar um problema. Respeitar a velocidade do desenvolvimento de cada criança é fundamental. Quando os pais ou cuidadores tentam antecipar esse momento, há o risco de confundi-la e gerar complicações como prisão de ventre e infecções urinárias.

Para abandonar a fralda, criança precisa ter consciência de quando e como controlar os esfíncteres. Na prática, isso significa que ela consegue segurar o xixi e o cocô. Ela precisa se sentir segura e tranquila para perceber as necessidades fisiológicas. Ao nota-las, a criança dá atenção a essas necessidades e aprende a calcular o tempo que necessita para chegar ao banheiro.

Há três fases de conscientização e conhecimento do corpo. Na primeira, a criança avisa que fez xixi e/ou cocô; na segunda, ela avisa que está fazendo; na terceira, avisa que quer fazer.

Caso seja necessário, busque ajuda profissional. O pediatra pode auxiliar na avaliação individual da criança e indicar abordagens para estimular o processo de maneira humanizada. A cobrança quanto ao desfralde deve ser proporcional à maturidade da criança, sem estressá-la, pois, quanto mais pressão, maior o risco de ela desenvolver um trauma.

Itens como penico podem auxiliar no processo

Diversos produtos podem ser utilizados ao longo do desfralde. O redutor de assento, por exemplo, diminui o tamanho do buraco do vaso sanitário, fazendo com que a criança tenha mais conforto e equilíbrio para fazer suas necessidades sem sentir medo de cair no vaso. Além do redutor simples, há também aqueles com escadinhas e apoio lateral para as mãos, aumentando a comodidade para a criança.