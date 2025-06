EMS lança em agosto primeiras canetas emagrecedoras fabricadas no Brasil

No entanto, os medicamentos não são genéricos, mas similares aos rótulos importados já conhecidos. Por isso, não serão comercializados apenas com o nome de seu princípio ativo.

Remédios serão vendidos com preço de 10% a 20% menor do que o já praticado no mercado. "Desenvolvemos um produto no país, com tecnologia brasileira, do zero. Vamos fabricar desde a matéria-prima até o produto acabado", anunciou em dezembro o presidente da EMS, Carlos Sanchez. Remédio também deverá ser exportado para outros países, incluindo EUA e Europa, anunciou a companhia.

Tanto o Olire quanto o Lirux terão aplicação diária, assim como outras canetas com liraglutida já lançadas. A dose máxima do Olire para combate da obesidade será de 3 mg ao dia, enquanto a caneta para diabéticos Lirux terá dose máxima de até 1,8 mg ao dia, segundo a EMS. No entanto, o médico poderá ajustar dentro deste limite o que é mais adequado para o paciente aplicar na coxa, abdômen ou parte superior do braço, a qualquer hora do dia.

Jovens a partir de 12 anos já poderão utilizar a caneta Olire no tratamento da obesidade e doenças relacionadas. Entre elas estão dislipidemia, por exemplo. Já o Lirux será indicado para pacientes acima de 10 anos de idade em tratamento contra diabetes tipo 2.

E a caneta Lirux, da EMS, para tratar diabetes Imagem: Divulgação/EMS

Ambas reproduzem o GLP-1, um hormônio produzido naturalmente no intestino que é liberado na presença da glicose. Ele serve para "informar" ao cérebro que estamos satisfeitos e, por isso, diminuiu o apetite. Assim, ele aumenta os níveis de insulina e equilibra o açúcar no sangue. Segundo a EMS, a caneta Olire ainda tem o potencial de melhorar marcadores de risco cardiovascular.