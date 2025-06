Cozinheiro com HIV sofre ataques: 'Acham que transmite pela comida'

Única "maldade" que tem é a sorofobia, destaca Djair. A VivaBem, o cozinheiro relatou que vive com HIV há oito anos e que decidiu abrir o negócio de comida por delivery em plataformas como iFood para pagar as contas após enfrentar dificuldades em se manter no mercado formal.

Djair sempre trabalhou no ramo da culinária em restaurantes de Sergipe. Entretanto, o microempreendedor destaca que o preconceito com sua sorologia, que ele decidiu tornar pública, é um impeditivo para as empresas o contratarem.

O sergipano descobriu ser portador do vírus HIV aos 19 anos, quando trabalhava em um restaurante local. Na época, após receber o diagnóstico, ele compartilhou a informação com uma colega do trabalho em quem confiava, mas não esperava que ela fosse falar sobre sua sorologia para outros colegas. "Eu me abri com ela e, no dia seguinte, outras pessoas do meu trabalho já estavam sabendo, começaram a fazer perguntas invasivas", explica.

Dois dias depois de receber o diagnóstico, Djair sofreu um pequeno corte ao secar talheres. Como todos no ambiente de trabalho já sabiam de sua sorologia, a reação foi de preconceito, inclusive da proprietária do estabelecimento. "Tive um pequeno corte e a dona falou: 'cuidado, o Djair cortou o dedo'. Ela me mandou lavar a mão na privada e no outro dia me demitiu. Na mesma semana em que fui diagnosticado e que minha colega expôs minha sorologia, a demissão aconteceu".

Rejeitado pelos pais por ser homossexual e desempregado após ser mandado embora do restaurante em que trabalhava, Djair decidiu criar conteúdo informativo para a internet sobre HIV. Foi quando tornou pública sua sorologia, mas o conteúdo não teve o alcance de público e o retorno financeiro que ele esperava. Sem alternativas, voltou a buscar oportunidades no mercado formal, mas as experiências foram passageiras.