Corante alimentar liberado no Brasil aumenta risco de doenças, diz estudo

Experimento mostrou alterações provocadas pelo corante. Animais que receberam as nanopartículas frequentemente presentes em alimentos humanos apresentaram níveis mais baixos de diversos tipos de hormônios gastrointestinais que sinalizam ao corpo que está satisfeito, auxiliam na digestão e regulam os índices de glicose do organismo. Ao medir os níveis de açúcar no sangue destes ratos, cientistas encontraram números muito mais altos do que aqueles que receberam as partículas maiores do corante.

Hormônios produzidos por células do intestino têm um papel-chave na regulação dos níveis energéticos do corpo, como o açúcar no sangue. O corante não só atrapalhou o processo de diferenciação destas células, como reduziu o número delas, descobriram ainda os cientistas. Problemas como este poderiam levar os ratos —e os seres humanos— à resistência à insulina, diabetes tipo 2 e obesidade, segundo os pesquisadores.

Dióxido de titânio, corante usado na indústria alimentícia Imagem: iStock

Banido na Europa, permitido nos EUA e no Brasil

A União Europeia proibiu o uso do dióxido de titânio em 2022. Pesquisas anteriores já haviam demonstrado a probabilidade de que essa substância agisse como uma neurotoxina, imunotoxina e ainda causasse lesões intestinais, potencialmente danificando genes. As partículas podem se acumular no corpo por anos, de acordo com estudos prévios.

Em 2022, um processo nos EUA acusava o confeito Skittles de ser "inapropriado para o consumo humano" por causa do corante. No entanto, ele acabou arquivado pela Justiça americana. Apesar de o FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos) ter considerado que o dióxido de titânio era seguro, a empresa Mars —que fabrica o Skittles— anunciou no fim de maio de 2025 que já não usa mais o corante em seus produtos, segundo a BBC.