Cibele vai fazer 3 provas da Maratona do Rio: 'Sonho é correr os 42 km'

Treino sozinha no entorno da comunidade onde eu moro, em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro. A pista não é adequada —é irregular, tem buracos —e corro com a cadeira de rodas em meio aos carros, motos e ônibus. É perigoso, mas não tenho outra opção. Além disso, não tenho um modelo específico de corrida e uso a minha cadeira de rodas do dia a dia para correr. Só troco as rodas por uma mais fina nas provas.

Imagem: Arquivo pessoal

Participo de duas a quatro corridas de rua por mês e tenho uma incrível rede de apoio, à qual sou grata. Durante as provas, conto com o auxílio de voluntários para me ajudar, em situações como passar em algum trecho com relevo ou pegar água. Atualmente meu treinador Igor Lorenzzato me acompanha de forma online e gratuita. Ele tem sido fundamental no meu desenvolvimento. Em 2024, participei das maratonas de São Paulo e de Florianópolis graças ao dinheiro que arrecadei com rifas e vaquinhas para pagar os gastos com hospedagem, transporte e alimentação.

Vou fazer três provas na Maratona do Rio

Em junho deste ano vou fazer, pela primeira vez, três provas na Maratona do Rio de Janeiro (5 km, 10 km e 21 km), em três dias consecutivos. Será uma experiência única que simboliza superação, resistência e paixão pela corrida.

Meu sonho é correr os 42 km da Maratona do Rio, mas não sei se vou conseguir este ano. A World Athletics — entidade que regulamenta as competições de atletismo no mundo —exige como requisitos uma cadeira apropriada e um guia, para garantir a segurança no percurso. Infelizmente não possuo esses recursos no momento.