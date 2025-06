18 alimentos ricos em magnésio para uma saúde melhor

O magnésio participa de diversos processos do organismo. Nas células, ele está envolvido com mais de 300 enzimas na regulação e proliferação celular, além do metabolismo de energia e transporte de cálcio e potássio.

O mineral também é fundamental no controle da contração e do relaxamento muscular, da pressão arterial, transmissão de sinais entre sistema nervoso e em mecanismos relacionados à insulina.

Além disso, o magnésio é essencial para formação de ossos e dentes, anticorpos, participa do sistema imune e tem papel na modulação do humor e do sono.