Todo mundo doente? Casos de influenza A e VSR seguem em crescimento no país

Quase o Brasil inteiro está em estado de alerta, com risco ou alto risco para estas doenças respiratórias. Apenas Mato Grosso do Sul e Piauí não apresentam sinais de crescimento do número de doentes para o longo prazo.

Crescimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave pelo Brasil, segundo o InfoGripe da Fiocruz Imagem: Divulgação/Fiocruz

Além disso, 15 das 27 capitais estão em estado de alerta, de risco ou alto risco para a SRAG, com sinais de crescimento do número de casos no longo prazo. São elas Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA) e São Paulo (SP).

A síndrome respiratória causada por influenza A segue crescendo, atingindo níveis moderados a altos na maioria dos estados da região Centro-Sul, além de alguns estados do Nordeste. Mas os números já começam a cair em Mato Grosso do Sul e param de crescer em Ceará, Pará e Tocantins.

Apenas em 2025, já foram registrados 83.928 casos de SRAG, sendo que 41.455 (49,4%) já foram confirmados terem sido causados por algum vírus. Outros 7.334 (8,7%) aguardam resultados de exames laboratoriais e 29.563 (35,2%) apresentaram resultados negativos, ou seja, não foram causados por vírus.

Entre os casos positivos, 22,7% são de gripe A, 1,2% de gripe B, 45% provocados por VSR, 22,8% por rinovírus, e 11,1% pelo vírus da covid-19.