Qual é o preço do Mounjaro no Brasil? Remédio foi aprovado para obesidade

A Anvisa aprovou o uso da tirzepatida, medicamento de nome comercial Mounjaro, para tratamento da obesidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje. Antes dessa regulamentação, o remédio tinha aprovação do órgão apenas para tratar diabetes tipo 2, e o uso para tratar sobrepeso e obesidade era feito de forma off label (que não consta na bula).

Qual é o preço do Mounjaro no Brasil?

Medicamento está sendo comercializado no Brasil desde maio de 2025 e, neste momento, estão disponíveis no mercado nacional nas concentrações de 2,5 mg e 5 mg. A partir de junho, o medicamento só será vendido com retenção de receita nas farmácias. É importante o acompanhamento médico para todo tratamento de saúde.

Remédio faz parte do Programa Lilly Melhor Para Você. Confira os preços: