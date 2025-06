'Paiês' funciona mesmo? O que a ciência diz sobre conversar com bebês

Você já deve ter visto aqueles vídeos virais comoventes e muitas vezes engraçados em que pais ou cuidadores se envolvem em longas "conversas" com bebês pequenos sobre isso e aquilo — geralmente apenas um bate-papo divertido sem grandes consequências.

Em geral, são muito doces e é adorável ver os rostos dos bebês se iluminando ao som da voz da mãe, do pai ou do cuidador, ou parecendo responder.

Então, o que está acontecendo quando conversamos assim com os bebês? E é melhor conversar com eles no mesmo tom e ritmo que usaríamos ao falar com outros adultos, ou é aceitável falar com uma voz mais lenta, aguda e cantada?