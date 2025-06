Gênios fora da curva: três hábitos polêmicos associados à inteligência

Alguns pesquisadores perceberam que pessoas que costumam dormir mais tarde, muitas vezes, aproveitam a madrugada para aprender mais — seja lendo, estudando ou assistindo a conteúdos educativos, como documentários. "Ir dormir tarde pode estar ligado ao prazer de adquirir conhecimento", explica a psicóloga Cristina Borsari.

Mas é importante não confundir as coisas: dormir tarde pode ser algo comum entre pessoas criativas e com boa capacidade intelectual, mas isso não quer dizer que todo mundo que vira a noite acordado é mais inteligente.

2. Falar muitos palavrões

Pesquisadores observaram que pessoas que usam palavrões com mais naturalidade e variedade tendem a ter um vocabulário mais amplo no geral — especialmente no que diz respeito a expressar emoções. Isso porque palavrões são parte do vocabulário emocional e expressivo, e saber usá-los com precisão (em vez de repeti-los aleatoriamente) exige um certo domínio linguístico.

Quem fala mais palavrões também é apontado por algumas teorias como tendo maior fluência verbal no geral, ou seja, consegue usar mais palavras corretamente, com mais rapidez e criatividade — mas, claro, nem sempre é assim.