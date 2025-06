Existe dieta específica para quem está com H. pylori no estômago?

A H. pylori, ou Helicobacter pylori, é um tipo de bactéria que entra no organismo e se aloja no trato digestivo. Depois de muitos anos, provoca desconfortos estomacais como gastrite e feridas, chamadas de úlceras, no revestimento do estômago ou na parte superior do intestino delgado.

Existe dieta específica para quem tem H. pylori ?

Não. Mas há algumas recomendações para as pessoas que apresentam lesões causadas por essa bactéria, ou seja, com gastrites ou úlceras.

Nesses casos, deve-se evitar alimentos condimentados, pimenta, molho de tomate, frituras e itens gordurosos. Prefira sempre uma alimentação balanceada com legumes, verduras, carnes magras, cereais e alimentos in natura. O uso de café também deve ser moderado.