Você engole uma câmera - e nem sente: como é feita a endoscopia?

Endoscopia alta: esse é o tipo clássico, que já explicamos. É chamada de endoscopia digestiva alta porque investiga a parte superior do trato gastrointestinal: esôfago, estômago e duodeno.

Cápsula endoscópica: é uma cápsula do tamanho de um comprimido comum, com uma câmera dentro, que é engolida. Ao longo de oito a 12 horas, ela percorre o intestino delgado, tirando milhares de fotos e transmitindo tudo para um gravador preso à cintura do paciente. É indicada para investigar regiões inacessíveis pelos métodos tradicionais, especialmente o intestino delgado, que fica no "meio do caminho" entre o estômago e o intestino grosso. Ela é usada em casos de sangramento oculto, suspeitas de tumores ou doenças inflamatórias intestinais, como a Doença de Crohn. Não precisa de sedação e não causa dor.

Enteroscopia: quando é necessário investigar o intestino delgado de forma mais detalhada, existe a enteroscopia, que pode ser feita com endoscópios mais longos ou até com dispositivos de balão duplo, que "puxam" e "empurram" o intestino, permitindo a exploração de regiões bem profundas. É indicada quando a cápsula endoscópica detecta alguma alteração que precisa ser confirmada ou tratada.

Colonoscopia: enquanto a endoscopia alta vai da boca até o duodeno, a colonoscopia é empregada do lado oposto. Ela examina o intestino grosso (cólon) e o reto, através da introdução do aparelho pelo ânus. É usada para o rastreamento do câncer de intestino, além de investigar sintomas como sangue nas fezes, alterações intestinais persistentes, dor abdominal ou perda de peso sem explicação. Apesar de ser um "exame temido", a colonoscopia é indolor (graças à sedação) e pode salvar vidas ao detectar pólipos antes que virem um câncer.

Ecoendoscopia: ou ultrassonografia endoscópica, combina o endoscópio com um transdutor de ultrassom. Esse exame permite uma visualização detalhada de órgãos próximos ao trato digestivo, como pâncreas, vesícula biliar e parte do fígado. Também é muito útil para avaliar linfonodos, detectar tumores ocultos e guiar biópsias com mais precisão.