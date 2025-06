Anvisa aprova uso do Mounjaro para tratar a obesidade

No SURMOUNT-1, estudo com duração de 72 semanas e que recrutou cerca de 2.500 adultos com obesidade ou sobrepeso e uma comorbidade associada, com exceção de diabetes, as pessoas que utilizaram Mounjaro associado à dieta e exercício, apresentaram uma perda de peso superior quando comparado ao placebo.

Na dose mais alta do tratamento (15 mg), indivíduos perderam, em média, 22,5%, enquanto na dose mais baixa (5 mg), perderam, em média, 16% (em comparação com 0,3% no placebo)1.

Além disso, cerca de 40% dos participantes que usaram Mounjaro perderam mais de 40% do peso corporal total, em comparação a 0,3% do grupo placebo. Os participantes do estudo que conciliaram o uso de Mounjaro à dieta e exercício observaram mudanças no colesterol e reduções na pressão arterial e na medida da cintura.

Já no estudo SURMOUNT-5, que foi recentemente publicado no The New England Journal of Medicine, foram avaliadas a segurança e eficácia de Mounjaro vs semaglutida, agonista dos receptores de GLP-1, em adultos com obesidade ou sobrepeso, sem diabetes, e com pelo menos uma comorbidade relacionada à obesidade.

No desfecho primário, os participantes tratados com Mounjaro alcançaram uma redução média de peso de 20,2% em comparação a 13,7% com a semaglutida, em 72 semanas, ou seja, uma perda de peso relativa 47% maior. Em média, os pacientes em uso de Mounjaro perderam 22,8 kg, enquanto os que estavam em uso de semaglutida perderam 15 kg.

"Infelizmente, apesar das evidências científicas contrárias, a obesidade é frequentemente vista como uma escolha de estilo de vida —algo que as pessoas deveriam gerenciar por si mesmas. Durante décadas, dieta e exercício foram as únicas opções de tratamento, mas nem todos os pacientes conseguem perder peso apenas com essa abordagem. Graças a todos os estudos recentes, agora sabemos que o próprio corpo pode responder a uma dieta de déficit calórico aumentando a fome e reduzindo a sensação de saciedade, ou seja, o próprio metabolismo do paciente dificulta a perda de peso e facilita o reganho", explica Luiz Magno, diretor sênior da área médica da Lilly do Brasil, fabricante do medicamento.