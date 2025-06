7 exercícios para fortalecer as coxas e glúteos sem ir para academia

Suba a escada correndo, pisando de dois em dois degraus e alternando a perna que dá o passo à frente. Desça caminhando normalmente, ou seja, de um em um degrau.

2. Subida com afundo

De frente para a escada, dê um passo para a frente com o pé direito, colocando-o no segundo degrau. Flexione as pernas e faça um afundo (ou avanço), aproximando o joelho da perna esquerda no chão. Mantenha o tronco ereto durante o movimento. Estenda as pernas, gerando impulso para dar um passo com a perna esquerda, pisando dois degraus acima do pé direito. Faça um afundo novamente. Siga com o exercício até chegar ao topo da escada. Desça caminhando normalmente.

3. Subida com burpee

Em pé, de frente para a escada, apoie suas mãos no terceiro ou quarto degrau (conforme sua altura) e fique em posição de flexão de braços. Dobre os cotovelos e faça uma flexão. Depois, suba o tronco, leve o quadril para trás e fique em pé. Em seguida, dê um salto para a frente com os pés unidos, subindo dois degraus. Repita o movimento até chegar ao topo da escada. Desça caminhando normalmente.

4. Subida com agachamento