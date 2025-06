Hiperestimuladas: cientistas viciam moscas em cocaína por um bom motivo

Insetos são evolucionariamente preparados para evitar toxinas de plantas e a cocaína é uma toxina de planta. Eles têm receptores de paladar em seus 'braços' --segmentos do tarso nas patas-- para que possam tocar algo antes de colocar na boca e decidir 'não vou experimentar isso'.

Neurobiólogo Travis Philyaw, principal autor do trabalho, em comunicado à imprensa

A etapa seguinte se tornou óbvia: os pesquisadores "adormeceram" a atividade destes nervos ligados ao paladar nas moscas. Como resultado, os insetos passaram a manifestar a preferência pela água com açúcar e cocaína, em vez da água com açúcar sem droga.

As doses eram a chave do processo da dependência química no animal. As moscas só consumiam voluntariamente as misturas que tinham baixas concentrações de cocaína, mas manifestavam dependência em pouco tempo: 16 horas após provar pela primeira vez a droga. Como elas têm um ciclo de vida mais acelerado do que o humano, cientistas acreditam que a observação do vício no inseto pode ajudar a entendê-lo (e interrompê-lo) em humanos.

Próxima etapa deverá ser estudo genético

Moscas possuem cerca de 75% dos genes humanos envolvidos na dependência química. Os insetos já foram fundamentais para o entendimento de vícios em outras drogas.