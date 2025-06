Hilbert nega falta de sexo: '5 vezes em 3 dias'; existe frequência ideal?

Um estudo recente mostrou que sexo está associado à saúde mental. Os pesquisadores do Departamento de Urologia da Universidade de Shenzhen, na China, relacionaram a frequência sexual com a probabilidade de depressão. Segundo concluiu a pesquisa, fazer sexo uma a duas vezes na semana pode proteger o bem-estar psicológico de um indivíduo. Ao todo, a sugestão seria uma frequência de 52 a 103 vezes por ano para reduzir os riscos de depressão. No entanto, eles alertam que mais pesquisas são necessárias para identificar causalidade dessa relação.

A ciência já havia provado que sexo faz bem para o psicológico. A falta dele pode levar ao aumento de estresse e ansiedade. Isso porque o sexo também tem uma função relaxante e antidepressiva, já que hormônios e neurotransmissores liberados durante o ato em si e o orgasmo ajudam a controlar esses e outros sintomas ligados à depressão.

O importante é que a frequência seja positiva para o casal. E é verdade que fazemos mais sexo quando estamos felizes. "O mais importante é que a frequência esteja de acordo com o ritmo do casal, e que eles estejam alinhados, dispostos e que consigam aproveitar", diz Margareth dos Reis, psicoterapeuta sexual e de casais.

O que costumo recomendar é se perguntar: por que você faz sexo com seu par? Enquanto a resposta for a de que você faz sexo para o seu prazer e intimidade emocional, está tudo bem. Margareth dos Reis, psicoterapeuta sexual

*Com informações de reportagens de 11/08/2018 e 06/09/2022