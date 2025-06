Mulher lava nariz com água da torneira e contrai ameba comedora de cérebro

Investigação ainda encontrou níveis insuficientes de desinfetantes na amostra do sistema de distribuição de água municipal no acampamento. Segundo o CDC, os níveis de cloro e cloramina estavam abaixo do recomendado pela Comissão de Qualidade Ambiental do Texas, o que pode ter favorecido a proliferação de patógenos como a ameba na água, que também parecia mais turva do que é apropriada para beber.

A N.fowleri costuma viver em corpos d'água doce, fresca e morna, como poças d'água, fontes termais, rios, lagos e piscinas sem a manutenção correta. A maioria das infecções ocorre ao nadar ou praticar esportes aquáticos nestas áreas sem plugues nasais.

O CDC recomenda apenas o uso de água destilada ou esterilizada para a limpeza do nariz, já que é por esta via que acontece a infecção pela ameba —não é possível contraí-la bebendo a água. Uma vez no corpo, ela viaja até o cérebro e destrói o tecido do órgão. Caso precise usar água da torneira, deve-se fervê-la por pelo menos um minuto (ou três, se estiver a uma altitude maior que 1.980 m acima do nível do mar).

No ano passado, uma bebê de um ano e três meses morreu no Ceará devido à ameba comedora de cérebros. O protozoário foi encontrado na cisterna da casa da família; a criança morreu sete dias após a primeira consulta, e a suspeita era de que ela tivesse adoecido durante o banho.