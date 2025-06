Xô, estresse! Veja táticas para adotar e ter um dia mais leve

Converse com amigos e familiares: Está com um tempinho entre o fim do almoço e a volta ao trabalho? Pegue o telefone e bata um papo com amigos e família. Essa é uma forma valiosa de extravasar a mente e fortalecer laços com as pessoas que ama.

Pausa para o chá: por volta das 16h, tome um chá calmante, como camomila, cidreira, passiflora ou melissa.

Massageie o meio da mão: na acupuntura, esse ponto é conhecido como CS8. Ele ajuda na exaustão, cansaço e estresse. Se conseguir, faça novamente a postura da Balasana. Isso vai ajudar até em algum desconforto de cervical, ombro e costas que você possa estar.

Noite

Imagem: iStock

Passeie com o pet: se tiver animais de estimação, o começo da noite é ótimo para dar uma volta no quarteirão com seu pet. Essa é mais uma forma de acalmar a mente e, no caso de quem está trabalhando em home office, poder respirar outros ares.