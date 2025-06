Treinador fala de 4 pontos importantes do treino após os 40 anos

Passar dos 40 costuma marcar uma virada no funcionamento do corpo. Mudanças hormonais naturais, como a queda na produção de testosterona e progesterona, ficam mais perceptíveis — e podem afetar o humor, a disposição e a composição corporal. A prática regular de atividade física vai além dos benefícios à saúde: torna-se uma aliada fundamental no reequilíbrio do organismo.

No sexto episódio da nova temporada do "Conexão VivaBem", apresentado por Flávia Alessandra no Canal UOL, o treinador e preparador físico André Vieira cita quatro pontos importantes para quem quer começar (ou recomeçar) a se exercitar nessa fase da vida.

1. Liberação de hormônios

Praticar atividade física leva à liberação de dois hormônios em nosso corpo: a serotonina e a ocitocina, também conhecidos como os "hormônios do bem-estar".