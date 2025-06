Testosterona turbinada: é possível elevar o hormônio com musculação?

Quem treina pesado sabe: ganhar massa muscular vai muito além de levantar peso — é uma dança química no seu organismo. No centro desse espetáculo está a testosterona, o hormônio de ação anabólica que age como um pedreiro hiperativo, auxiliando na reconstrução do tecido muscular que você destruiu (estrategicamente) na academia. De quebra, ela ainda melhora sua força, dá um gás extra na disposição e, sim, também aquece a libido.

Por isso, elevar naturalmente o nível de testosterona tem efeitos positivos nos resultados do treino tanto para homens quanto para mulheres. E você pode conseguir isso fazendo os exercícios certos na academia.

O poder está nos movimentos certos

Um estudo publicado no periódico The Journal of Strength & Conditioning Research recrutou dez homens jovens e fisicamente ativos para um teste de força: seis séries de dez repetições no leg press e agachamento. Após os exercícios, os pesquisadores mediram os níveis hormonais dos participantes imediatamente, depois de 15 minutos e, por fim, após meia hora. Os resultados mostraram que não só a testosterona aumentou, mas também o hormônio do crescimento (GH) —também importante para a construção muscular— e o cortisol, comum em situações de estresse.