Parecem inofensivos: 10 hábitos ignorados que prejudicam o seu sono

Quer noites tranquilas e restauradoras?

Dormir bem é mais do que deitar a cabeça no travesseiro. É um conjunto de hábitos, conhecidos como higiene do sono, que devem ser cultivados diariamente. Aqui vão as principais práticas recomendadas por especialistas:

Tenha horários regulares para dormir e acordar, inclusive aos fins de semana. O corpo ama rotina.

Crie um ambiente propício ao sono: quarto escuro, silencioso, ventilado e com temperatura agradável.

Invista em conforto físico, com colchão e travesseiros adequados, roupas leves e quarto organizado.

Desconecte-se das telas pelo menos uma hora antes de dormir.