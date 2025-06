Fungo presente em cafés fakes vetados pela Anvisa pode afetar os rins

Segundo os especialistas, a ocratoxina A pode afetar diretamente os rins. Tavares acrescenta que a substância pode até causar câncer se consumida em excesso. "Ela é nefrotóxica e pode provocar lesões renais agudas ou crônicas, especialmente em pessoas com baixa imunidade ou predisposição genética a mutações", alerta.

Orientação é não consumir os produtos

As marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial foram desclassificadas após análises laboratoriais confirmarem o descumprimento dos padrões estabelecidos. Além da toxina, foi verificada a presença de matérias estranhas e com impurezas, denominadas incorretamente no rótulo como polpa de café e café torrado e moído, quando na verdade eram cascas e resíduos de café.

O Ministério da Agricultura e Pecuária orienta os consumidores a deixarem de consumir os produtos "imediatamente". "É possível solicitar a substituição do produto com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor", afirmou a pasta em nota.

Norma permite presença de até 1% de impurezas no café. A legislação brasileira considera como café "o produto obtido exclusivamente a partir da torra dos grãos do fruto do cafeeiro", nas variedades autorizadas, que são: arábica, robusta e canéfora (conilon). A regra permite 1% de impurezas naturais da lavoura, como fragmentos de galhos, folhas e cascas.

É proibida a adição de outros grãos ou sementes. Também são vetados corantes, açúcar, caramelo e borra de café solúvel ou de infusão. Produtos que não contenham café entre os ingredientes não podem ser vendidos como café.